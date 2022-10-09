Россияне знали, что обстреливают жилые дома – глава Запорожской ОВА

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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух переконаний: загарбники знали, що обстрілюють житлові райони.

Не могли не знати, куди стріляють, тобто цілеспрямовано стріляли по житлових будинках, — сказав він 9 жовтня в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Старуха, у дев’ятиповерховому будинку, де сталося руйнування конструкцій з першого по сьомі поверхи, останні два поверхи обвалилися під час ліквідації наслідків обстрілу. На щастя, ніхто не постраждав.

Загалом, за словами Старуха, унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранено 87 людей, зокрема 10 дітей. За даними поліції, наразі відомо про 13 загиблих.

55 людей залишилися у лікарні. Щоденно обстрілюють область з початку війни, а Запоріжжю стало діставатись останнім часом. Якщо раніше постріли хоч якось можна було чимось пояснити, то тепер — чистий терор, — заявив Старух.

Роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки у Запоріжжі тривають. Під завалами є люди, але їх кількість невідома. Старух нагадав, що 8 жовтня близько 22.00 загарбники випустили по місту ракету «Іскандер» касетного типу. Касети висипались на один з інфраструктурних об'єктів. Загинула одна людина, ще троє постраждали.

За даними поліції, наразі відомо про 13 загиблих.

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня ворог завдав удару по Запоріжжю дванадцятьма ракетами Х-22 та Х-59, які були запущені з літаків. Руйнування зазнали житлові будинки у мирному кварталі.

У результаті обстрілу, який ворог здійснив по центру міста у четвер, загинуло 20 українців.

Для допомоги нашим громадянам в Запоріжжі, які постраждали від рашистських обстрілів, міською владою створено спеціальні центри, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та тимчасове розміщення.