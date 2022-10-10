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Ракурс
Росіяни знову випустили десяток ракет по Запоріжжю. Фото: ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО

Окупанти випустили близько 10 ракет по Запоріжжю — зруйновано багатоповерхівку

10 жов 2022, 08:20
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Ракетний удар по Запоріжжю завдали російські окупанти у понеділок вночі, 10 жовтня.





В обласному центрі нарахували близько 10 прильотів. Внаслідок атаки у центрі міста знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Facebook.

Ворог продовжує тероризувати місто. Близько 10 нових приходів. Наслідки встановлюються, — написав він.

У міськраді Запоріжжя заявили про одного загиблого та п’ятьох постраждалих.

Росіяни знову випустили десяток ракет по Запоріжжю. Фото: ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня росія атакувала Запоріжжя десятками ракет. У поліції заявили про 13 загиблих та 87 поранених людей. Постраждали зокрема 10 дітей. А внаслідок обстрілу, який ворог здійснив по центру Запоріжжя 6 жовтня, загинуло 20 українців.

Джерело: Ракурс


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