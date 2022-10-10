россия направила на Днепропетровщину более 10 ракет. Фото: Валентин Резниченко

https://racurs.ua/n175618-rossiya-napravila-na-dnepropetrovschinu-bolee-10-raket-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Ракетний обстріл Дніпропетровської області, який відбувся 10 жовтня, призвів до загибелі людей.

Внаслідок вибухів загинули щонайменше четверо осіб, а 19 дістали поранення. Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили сили протиповітряної оборони. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

За його словами, ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали й зупинки транспорту. Окупанти випустили ракети тоді, коли люди йшли на роботу. Це було здійснено умисно, щоб посіяти паніку.

На місці прильотів зафіксовані серйозні руйнування, але всі служби вже працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло — без електроенергії залишилися понад 80 тис. людей. Енергетики вже працюють.

Важко і боляче. Та ми піднімемось й після цього удару. А їм уже нічого не допоможе. Ходіть в укриття під час ворожих атак, — додав очільник області.

Тим часом міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що вранці в обласному центрі російська ракета впала буквально в п’яти метрах від пасажирського автобуса. На щастя, всі залишилися живі.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня багато українських міст зазнали ракетних ударів. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Хмельницькому та інших обласних центрах. Загалом окупанти випустили 83 ракети по території України, але 43 з них вдалося збити силам ППО.