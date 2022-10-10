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США сообщили, покинут ли посольство в Киеве после ракетных ударов 10 октября

США сообщили, покинут ли посольство в Киеве после ракетных ударов 10 октября

10 окт 2022, 17:45
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Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що американське посольство не планує евакуйовуватися з Києва.





Наша команда посольства США у Києві в безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об'єктах. Вдячний тим, хто відгукується і працює, щоб забезпечити нашу безпеку, та вбитий горем за тих, хто постраждав тут і по всій Україні, — повідомила вона.

Раніше США закликали американців в Україні знайти укриття та залишити територію країни.

Посольство закликає громадян США сховатись на місці та залишити Україну зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно, — йдеться у повідомленні посольства США.

Нагадаємо, під час ракетного обстрілу у Києві постраждала будівля, де розташований консульський відділ посольства Німеччини.

Крім того, одна з російських ракет вибухнула біля посольства Румунії у столиці. Про це повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску у Twitter.

Я рішуче засуджую ракетні удари рф по цивільних об'єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до загибелі людей. Радий, що персонал посольства Румунії в безпеці, попри те, що один удар — всього в 850 метрах від його штабу, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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