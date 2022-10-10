В россии растут сомнения в способности путина достичь целей войны в Украине — ISW

https://racurs.ua/n175629-v-rossii-rastut-somneniya-v-sposobnosti-putina-dostich-celey-voyny-v-ukraine-isw.html

Ракурс

Руйнування Кримського мосту в поєднанні з нещодавніми невдачами російських військових і «частковою мобілізацією» спровокували пряму критику на адресу володимира путіна з боку представників націоналістичної спільноти, які налаштовані продовжувати війну.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що критика, яку можна вважати безпрецедентною, вказує на зростання сумнівів щодо здатності російського президента виконати заявлену ним мету щодо «денацифікації» України та може підірвати привабливість путіна серед його основного електорату.

Заявлені путіним цілі вторгнення, яке він розпочав 24 лютого, викликали глибокий резонанс у націоналістичної спільноти, яка дотримується ідеології історичної та культурної переваги росії та її права контролювати території колишнього Радянського Союзу та російської імперії.

Однак нещодавні військові невдачі змусили деяких військових блогерів і експертів поставити під сумнів прихильність путіна цій ідеології, а деякі навіть звинуватили його в тому, що він не підтримував цю ідеологію навіть до повномасштабного вторгнення в лютому, відзначають аналітики ISW.

«Ракурс» раніше повідомляв, що в останні тижні член найближчого оточення путіна прямо висловлював російському президентові свою незгоду з тим, як він веде війну в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на інформацію, отриману розвідкою США. Ця критика є найяскравішим свідченням безладу у російському керівництві щодо війни, підкреслює видання.