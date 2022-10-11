Генштаб указал, формирует ли россия наступательные группировки в беларуси

https://racurs.ua/n175645-genshtab-ukazal-formiruet-li-rossiya-nastupatelnye-gruppirovki-v-belarusi.html

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Чи формує росія наступальні угруповання в білорусі вказав Генеральний штаб Збройних сил України. За даними українських військових, ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ наразі не спостерігається. Підконтрольне кремлю керівництво сусідньої держави надає армії рф свій повітряний простір та авіамережу для завдання ударів по українських територіях.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Керівництво республіки білорусь продовжує надавати підтримку російській федерації у війні проти України, надаючи російській федерації можливості використовувати повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України. Підрозділи Сил оборони України контролюють ситуацію, ознак формування наступальних угруповань на території республіки білорусь та пересування військ, станом на 6.00 11 жовтня, не спостерігається, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Сили оборони України контролюють ситуацію на ділянці державного кордону України та білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 10 жовтня підписав указ, яким підпорядкував КДБ виключно собі. Раніше КДБ підпорядковувався також уряду білорусі і Раді безпеки. Щодо КДБ білорусі існує безліч свідчень про його дію як репресивного органу, про незаконні затримання, тортури і безслідні зникнення опозиційних активістів.