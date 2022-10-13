Суд в россии закрыл дело из-за лозунга "Нет в***e" - девушка доказала, что написала "Нет вобле"

https://racurs.ua/n175717-sud-v-rossii-zakryl-delo-iz-za-lozunga-net-v-e-devushka-dokazala-chto-napisala-net-voble.html

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Суд закрив справу проти жительки Тюмені через напис «Нет в***e». Дівчина стверджувала, що мала на увазі «Нет вобле».

За інформацією Telegram-каналу «Тюмень — багатий край!», 30-річну жительку міста затримали 24 вересня за те, що вона намалювала синьою крейдою на асфальті напис «Нет в***е». Дівчину звинуватили в «дискредитації російської армії», їй загрожував штраф від 30 до 50 тисяч рублів. Також у неї вилучили коробку крейди як доказ правопорушення.

При цьому сама дівчина в поліції, а потім і в суді заявила, що її напис означав «Нет вобле», оскільки вона «відчуває огиду до цього виду риби». У суді зазначили, що поліція не спростувала цю заяву і закрила провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Суддя також зобов’язав дівчині повернути коробку з крейдою.