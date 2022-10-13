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Ракурс
Суд у росії закрив справу через гасло "Нет в***e" - дівчина довела, що написала "Нет вобле"

Суд у росії закрив справу через гасло «Нет в***e» — дівчина довела, що написала «Нет вобле»

13 жов 2022, 10:52
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Суд закрив справу проти жительки Тюмені через напис «Нет в***e». Дівчина стверджувала, що мала на увазі «Нет вобле».





За інформацією Telegram-каналу «Тюмень — багатий край!», 30-річну жительку міста затримали 24 вересня за те, що вона намалювала синьою крейдою на асфальті напис «Нет в***е». Дівчину звинуватили в «дискредитації російської армії», їй загрожував штраф від 30 до 50 тисяч рублів. Також у неї вилучили коробку крейди як доказ правопорушення.

При цьому сама дівчина в поліції, а потім і в суді заявила, що її напис означав «Нет вобле», оскільки вона «відчуває огиду до цього виду риби». У суді зазначили, що поліція не спростувала цю заяву і закрила провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Суддя також зобов’язав дівчині повернути коробку з крейдою.

Джерело: Ракурс


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