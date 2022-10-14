В Украине ликвидировали чиновника правительства Москвы - его мобилизовали с нулевым боевым опытом

https://racurs.ua/n175754-v-ukraine-likvidirovali-chinovnika-pravitelstva-moskvy-ego-mobilizovali-s-nulevym-boevym-opytom.html

Ракурс

Начальник одного із відділів в уряді Москви Олексій Мартинов загинув 10 жовтня в Україні. Його мобілізували без бойового досвіду і майже відразу відправили на фронт.

Про це повідомила заступник головного редактора пропагандистського російського телеканалу RT Наталія Лосєва. За її словами, загиблому було 28 років.

Мобілізовано 23 вересня. В юності служив у Семенівському полку (це де треба маршувати). Бойовий досвід нуль. Було відправлено на фронт практично за кілька днів, — розповіла Лосєва.

13 жовтня влада в росії вперше підтвердила, що на фронті в Україні загинули п’ятеро мобілізованих із Челябінської області. За словами близьких загиблих та їхніх товаришів по службі, новобранців відправили на війну без підготовки, повідомила «Російська служба Бі-бі-сі». За підрахунками «Агентства», на фронті загинули щонайменше десять мобілізованих у вересні росіян.

Мобілізація у рф розпочалася 21 вересня. У міноборони говорили, що збираються призвати 300 тис. осіб (за даними джерела «Медузи», 1,2 млн). Влада росії неодноразово підкреслювала, що призову підлягають люди, які раніше служили в армії, мають військово-облікову спеціальність та бойовий досвід.

«Ракурс» писав, що повідомлення, які поширилися в російському суспільстві про те, що погано підготовлені мобілізовані почали гинути на війні в Україні, викликали нову хвилю критики військового командування рф. Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснюють, що такі повідомлення змусили багатьох у росії визнати, що реальна кількість загиблих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність обіцяної підготовки, обладнання, згуртованості та випадків неправомірної мобілізації.