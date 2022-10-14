Оккупанты планируют вывезти украинских детей в рф. Фото: pravda.com.ua

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Російські воєнні злочинці запланували вивіз українських дітей з окупованих територій Запорізької області до анексованого Криму та рф.

Окупаційна влада Мелітополя анонсували так звану подорож дітей міста до окупованого Криму, Краснодару, Тули та Волгограду. Про це 14 жовтня мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив у Telegram.

Чиновник додав, що так зване керівництво Херсонської області вже офіційно попросило організувати виїзд і подальше навчання дітей у російських школах. Але на території анексованого півострова гауляйтери хочуть закрити школи у зв’язку з ніби-то постійними повідомленнями про мінування закладів освіти.

Федоров зазначив, що невідомо, яка доля чекає українських дітей після такого викрадення. Мер нагадав, що російські солдати вже звикли прикриватись малечею як живим щитом й використовувати їх для своєї пропаганди.

Міський голова Мелітополя порадив батькам захистити своїх дітей та виїжджати з окупації, а весь світ закликав захистити Україну й допомогти зупинити терориста.

Нагадаємо, 8 жовтня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини не лише здійснюють примусову мобілізацію та паспортизацію населення, а також вивозять дітей у напрямку росії.