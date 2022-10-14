Взрывы прогремели на полигоне с россиянами вблизи Мариуполя. Фото:

https://racurs.ua/n175770-vzryvy-progremeli-na-poligone-s-rossiyanami-vblizi-mariupolya.html

Ракурс

Нові вибухи прогриміли в окупованій частині Донецької області у п’ятницю, 14 жовтня.

Українські військові атакували полігон окупантів, який розташований за 70 км від Маріуполя в селі Свободне Тельманівського району Донецької області. На місці ювелірних влучать детонують боєприпаси. Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Бавовна. Влучання в полігон. Місцеві повідомляють про гучні звуки детонації БК, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 29 вересня низка вибухів прогриміла у Лівобережному, Приморському та Кальміуському районах Маріуполя. Українська влада повідомляла, що того дня у районі заводу «Азовмаш» виднівся стовп диму.

А 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань, яка розташована за 50 км від Маріуполя, теж гриміли вибухи.