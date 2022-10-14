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Ракурс
Вибухи прогриміли на полігоні з росіянами поблизу Маріуполя. Фото:

Вибухи прогриміли на полігоні з росіянами поблизу Маріуполя

14 жов 2022, 17:48
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Нові вибухи прогриміли в окупованій частині Донецької області у п’ятницю, 14 жовтня.





Українські військові атакували полігон окупантів, який розташований за 70 км від Маріуполя в селі Свободне Тельманівського району Донецької області. На місці ювелірних влучать детонують боєприпаси. Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Бавовна. Влучання в полігон. Місцеві повідомляють про гучні звуки детонації БК, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 29 вересня низка вибухів прогриміла у Лівобережному, Приморському та Кальміуському районах Маріуполя. Українська влада повідомляла, що того дня у районі заводу «Азовмаш» виднівся стовп диму.

А 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань, яка розташована за 50 км від Маріуполя, теж гриміли вибухи.

Джерело: Ракурс


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