Зимова форма ЗСУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n175769-reznikov-zayavyv-pro-vidsutnist-problem-u-zsu-iz-amuniciieu-ta-zymovou-formou.html

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У Збройних силах України немає жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою.

Зимову форму для військовослужбовців вже розвозять. Сотні тисяч комплектів роздають безпосередньо підрозділам на передових лініях. Першочергово забезпечать бійців на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини. Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив 14 жовтня в ефірі національного телемарафону.

У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться, — заявив міністр.

Резніков розповів, що Міністерство оборони України забезпечило повністю літню форму, а на складах станом на 14 жовтня лежить не одна сотня тисяч бронежилетів та шоломів. Міністр переконує, що не варто нервуватись стосовно того, що комусь не вистачить амуніції.

Нагадаємо, видання Der Spiegel повідомляло, що уряд Німеччини формує додатковий пакет допомоги Україні на 11 млн євро, до якого увійде різне зимове обладнання. Берлін планував передати 100 тис. теплих курток та іншого зимового одягу, 100 командних наметів з підігрівом, сотні мобільних генераторів електроенергії та пайки з продуктами.