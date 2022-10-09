ФРН одягне ЗСУ у зимову форму – Spiegel

https://racurs.ua/ua/n175590-frn-odyagne-zsu-u-zymovu-formu-spiegel.html

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Німеччина формує додатковий пакет допомоги Україні на 11 млн євро, до якого увійде різне зимове обладнання.

Der Spiegel пише, що йдеться, зокрема, про 100 тис. теплих курток та іншого зимового одягу, 100 командних наметів з підігрівом, сотні мобільних генераторів електроенергії та пайки з продуктами.

Крім того, раніше повідомлялося про поставки зимової форми для українських бійців з Данії. Комплекти форми на зимовий період Сили оборони України отримають і від Литви — ідеться про 25 тис. комплектів.

Наприкінці літа міністр оборони України терміново запросив через НАТО зимове спорядження для своїх військ. У листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга Олексій Резніков написав, що терміново потрібна форма для 200 тис. солдатів.

Після цього кілька інших країн НАТО повідомили в штаб-квартиру Альянсу, що вони хочуть скласти зимові пакети, подібні до Німеччини.