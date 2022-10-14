ВСУ уничтожили российскую технику. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n175774-vsu-unichtojili-mnogo-voorujeniya-i-voennoy-tehniki-rf-na-luganschine-genshtab.html

Ракурс

Збройні сили України знищили значну частину російського озброєння та військової техніки в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області.

Ця ворожа техніка та озброєння транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються. Крім того, сьогодні українська авіація завдала 13 ударів по ворогу — уражені 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також один зенітний ракетний комплекс противника. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 14 жовтня.

А ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

Також у Генштабі підтвердили знищення трьох комплексів С300 на Запорізькому напрямку, з яких російські загарбники обстрілювали Запоріжжя.

Загалом 14 жовтня окупанти завдали три ракетні та 10 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Танки, ствольна артилерія та міномети ворог задіяв для обстрілів понад 90 міст, містечок та сіл на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, російське видання «Медуза» повідомило, що президент рф володимир путін хоче виграти час і готується до «повномасштабного наступу» в Україні на початку 2023 року.