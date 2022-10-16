В ОПУ заявили про початок розпаду путінського режиму. Фото: stopcor.org

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Режиму російського диктатора володимира путіна вже зазнає краху.

Останні новини з російської федерації свідчать про розпад «путінського авторитаризму». На це вплинула, зокрема, й примусова «часткова» мобілізація, яку російський диктатор оголосив у середині вересні. Про це 16 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, стратегія кремля із захоплення України «за три дні» призвела до розхитування ситуації у самій росії.

А про демонтаж путінського режиму свідчить підготовка бомбосховищ у москві, смертельна перестрілка мобілізованих росіян у бєлгороді та арешти військових топ-посадовців.

План з демонтажу «путінського авторитаризму» у самому розпалі: - тотальна мобілізаційна зачистка вулиць міст; - швидка підготовка бомбосховищ у Москві; - самостріли мобілізованих у Білгороді; - арешти генералів та конфлікт у ближньому оточенні. Геніальний триденний «стратег», — написав Подоляк.

Нагадаємо, 15 жовтня на полігоні Західного військового округу в білгородській області декілька мобілізованих відкрили вогонь по російських добровольцях. Внаслідок перестрілки загинули щонайменше 11 осіб, а 15 постраждали.