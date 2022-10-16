Останні події в росії свідчать про розпад режиму путіна — офіс Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n175823-ostanni-podiyi-v-rosiyi-svidchat-pro-rozpad-rejymu-putina-ofis-zelenskogo.htmlРакурс
Режиму російського диктатора володимира путіна вже зазнає краху.
Останні новини з російської федерації свідчать про розпад «путінського авторитаризму». На це вплинула, зокрема, й примусова «часткова» мобілізація, яку російський диктатор оголосив у середині вересні. Про це 16 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.
За його словами, стратегія кремля із захоплення України «за три дні» призвела до розхитування ситуації у самій росії.
А про демонтаж путінського режиму свідчить підготовка бомбосховищ у москві, смертельна перестрілка мобілізованих росіян у бєлгороді та арешти військових топ-посадовців.
План з демонтажу «путінського авторитаризму» у самому розпалі:
- тотальна мобілізаційна зачистка вулиць міст;
- швидка підготовка бомбосховищ у Москві;
- самостріли мобілізованих у Білгороді;
- арешти генералів та конфлікт у ближньому оточенні.
Геніальний триденний «стратег», — написав Подоляк.
Нагадаємо, 15 жовтня на полігоні Західного військового округу в білгородській області декілька мобілізованих відкрили вогонь по російських добровольцях. Внаслідок перестрілки загинули щонайменше 11 осіб, а 15 постраждали.