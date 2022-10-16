На оккупированной Херсонщине россияне начали эвакуацию своих «государственных учреждений»

https://racurs.ua/n175836-na-okkupirovannoy-hersonschine-rossiyane-nachali-evakuaciu-svoih-gosudarstvennyh-uchrejdeniy.html

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На окупованій Херсонщині росіяни почали евакуацію своїх «державних установ». З Херсона в анексований Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду, — йдеться у вечірньому повідомленні Генштабу ЗСУ 16 жовтня.

На Херсонському напрямку настільки нічого не відбувається, що це визнає навіть призначений росіянами так званий гауляйтер регіону кирило стрємоусов. Мешканцям тимчасово окупованих територій він порадив «скористатися моментом» і «відправити дітей на відпочинок».

Крім того, українські військові сьогодні зазначили, що рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився.

Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області.