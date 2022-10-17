Евросоюз создал военную миссию для Украины

Украина получит новую военную помощь от ЕС, фото: EUMAM Ukraine

https://racurs.ua/n175867-evrosouz-sozdal-voennuu-missiu-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Рада Європейського Союзу сьогодні, 17 жовтня, ухвалила створити Місію ЄС з надання військової допомоги Україні — EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM Ukraine).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що метою цієї місії є сприяння посиленню військової спроможності ЗСУ для ефективного ведення військових дій, щоб дозволити Україні захищати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, ефективно здійснювати свій суверенітет та захищати цивільне населення.

У відповідь на запит України про військову підтримку EUMAM Ukraine забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних Сил України, включно з Силами територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, що підтримує проведення підготовки, — наголошується в повідомленні.

Ця місія діятиме на території держав-членів ЄС і матиме свій оперативний штаб у рамках Європейської служби зовнішніх справ у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Її очолить віце-адмірал Ерве Блежан — генеральний директор Військового штабу Європейського союзу в Європейській службі зовнішніх справ.

Місія Військової Допомоги ЄС навчатиме Збройні Сили України, щоб вони могли продовжувати свою мужню боротьбу. EUMAM — це не просто навчальна місія, це яскравий доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, — наголошує Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначається, що мандат невиконавчої місії спочатку триватиме два роки, а фінансова базова сума загальних витрат на цей період становитиме 106 млн 700 тис. євро.