Россияне обстреляли Кураховскую ТЭС. Фото: ЕП

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Ракетні удари були завдані російськими окупантами по Курахівській ТЕС, місту Курахове та селу Сонцівка в Донецькій області.

Ці населені пункти та теплову електростанцію ворог обстрілював у понеділок та у вівторок вранці — 17−18 жовтня. Є поранені, але кількість постраждалих та масштаби руйнувань з’ясовуються. Про це курахівський міський голова Роман Прядун повідомив у Facebook.

Закликаю, не ігноруйте сигнали тривоги! Під час повітряної тривоги видача гуманітарної допомоги буде припинятися! Всім потрібно прослідувати в найближче укриття! — написав він.

За словами мера, об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Підвіз питної води здійснюється по території всієї громади. Також триває реєстрація на евакуаційні потяги Покровськ — Кропивницький та Покровськ — Львів.

Також міський голова закликав жителів не фотографувати й не обговорювати телефоном місця дислокації українських військових або рух техніки.

Нагадаємо, 18 жовтня внаслідок ракетної атаки постраждали Житомир, Київ та Дніпро. Внаслідок влучання в об'єкти критичної інфраструктури в обласних центрах зникло світло та вода.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень внаслідок російських ударів пошкоджено 30% електростанцій по всій країні.