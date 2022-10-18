Російські обстріли за тиждень пошкодили 30% електростанцій в Україні. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n175886-okupanty-za-tyjden-poshkodyly-tretynu-elektrostanciy-v-ukrayini-zelenskyy.html

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Останні ракетні удари російської федерації націлені на те, щоб знищити енергетичну та критичну інфраструктуру України.

За останній тиждень постраждала третина електростанцій. Це призводило до того, що багато міст та сіл мали проблеми зі світлом. Про це 18 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні, — написав він.

Глава держави додав, що вже не залишилося місця для переговорів із путінським режимом.

Раніше в Офісі президента заявили, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури з боку росіян може призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні.

Нагадаємо, російська армія із серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. Британська розвідка упевнена, що саме через це президент рф володимир путін наказав завдавати ударів по цивільних об'єктах.

Зокрема, 18 жовтня внаслідок ракетної атаки постраждали Житомир, Київ та Дніпро. Так, у Житомирі внаслідок влучання в об'єкти критичної інфраструктури зникло світло та вода, а в Житомирській області знеструмлені 11 населених пунктів.

Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі Дніпра виникли перебої з водою.

А у Києві внаслідок обстрілів були пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури. Через це частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці.