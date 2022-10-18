Житомирщина та Дніпро частково знеструмлені після ракетних ударів

Житомирщина та Дніпро частково знеструмлені. Фото:

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Ракетна атака росіян вранці 18 жовтня призвела до проблем з електропостачанням у двох областях.

Влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури Житомирщини призвів до того, що 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла. Зараз триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв та постраждалих немає. Про це голова Житомирська обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Facebook.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин у Facebook повідомив, що в Житомирі відсутні світло та вода. Дітей влада попросила забрати зі шкіл та садочків після відбою тривоги.

Частково знеструмлене через обстріли й Дніпро. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook, що дві ракети поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста виникли перебої з водою.

Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак. Будь ласка. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо, — написав він.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня армія російської федерації завдала ракетних ударів по Україні. Вибухи прогриміли у Києві, Харкові, Житомирі та Дніпрі.