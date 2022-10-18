росія атакувала ракетами Харків, Житомир та Дніпро. Фото:

https://racurs.ua/ua/n175879-vybuhy-progrymily-v-kyievi-harkovi-jytomyri-ta-dnipri-scho-vidomo.html

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Армія російської федерації завдала ракетних ударів по Україні вранці у вівторок, 18 жовтня.

Зокрема, вибухи прогриміли у Дніпрі. Спочатку у передмісті було чути звуки роботи ППО. Потім у місті пролунав потужний вибух.

В обласному центрі зафіксовані два прильоти. Російські ракети влучили в об'єкти енергетики, а ушкодження доволі серйозні. Про це 18 жовтня повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що під удар потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці удару пожежа і серйозні руйнування. Без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою.

Сильні вибухи прогриміли й у Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що за п’ять хвилин у місті вже сталися дві серії вибухів. Попередньо відомо, що під ударом опинився район одного з промислових підприємств міста.

А харківський метрополітен у Telegram повідомив, що у місті у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух потягів лініями метро. Також громадяни можуть використовувати станції в якості укриття

В Офісі президента також повідомили, що в Житомирі росіяни вдарили двома ракетами по об‘єкту енергозабезпечення. На місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Місцеві повідомляють, що в обласному центрі зникло світло.

У Києві також було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Вибухи пролунали на лівому березі столиці. Мешканці житлового масиву Троєщина скаржаться на відсутність електрики.

Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом, — написав у Telegram міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, 17 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Вінниччині. Були зафіксовані влучання по об'єкту критичної інфраструктури.