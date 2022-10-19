Наступление ВСУ на Херсонщине активизировало коллаборантов — Говорят об эвакуации

https://racurs.ua/n175917-nastuplenie-vsu-na-hersonschine-aktivizirovalo-kollaborantov-govoryat-ob-evakuacii.html

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Колаборанти та окупаційні чиновники почали схиляти українців, котрі мешкають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області до переїзду в росію у зв’язку з просуванням Збройних сил України.

Водночас новий командувач армії воєнних злочинців рф в Україні сергій суровікін не виключає ухвалення «непростих рішень» щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ. Окрім цього, він анонсував ракетний удар по Херсону і греблі Каховської ГЕС, який нібито планує здійснити українська армія.

В американському «Інституті вивчення війни» (ISW) вказали, що Збройні сили України продовжували завдавати удари по російських наземних лініях зв’язку та складах боєприпасів у центральній частині Херсонської області. Тим часом влада рф намагається впоратися зі скороченням логістичних можливостей через тимчасово окупований Крим після атаки на міст через Керченську протоку. В ISW не виключили, що воєнні злочинці рф найближчими днями силоміць вивозитимуть українське населення далі за лінію фронту або в росію.

Нагадаємо, західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон у другій декаді жовтня. Водночас гауляйтер Херсонщини володимир сальдо звернувся до керівництва рф з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, а в кремлі пообіцяли херсонцям «безкоштовне проживання» на території рф. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни розпочали процес евакуації підконтрольних рф «державних» установ з окупованої частини Херсонщини до тимчасово окупованого Криму. Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсону до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.