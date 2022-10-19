Расстрелянная колонна Харьковщины – раненый юноша прошел 1,5 км и умер в посадке

https://racurs.ua/n175918-rasstrelyannaya-kolonna-harkovschiny-ranenyy-unosha-proshel-1-5-km-i-umer-v-posadke.html

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Воєнні злочини армії російських окупантів продовжують фіксувати у Харківській області. Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків по шляху можливого відходу поранених виявили ще одну жертву розстріляної колони — 19-річного хлопця, який пораненим пройшов 1,5 км та помер у посадці. Він став 26-ю жертвою розстрілу російськими військовими колони авто. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району під час розстрілу колони автомобілів, на яких евакуювалися місцеві мешканці, вдалося врятуватися двом дітям — однорічному хлопчику та п’ятирічній дівчинці. Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Нині вони перебувають у безпеці, поруч з рідними.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).