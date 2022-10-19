российский диктатор ввел «военное положение» на оккупированных территориях

https://racurs.ua/n175938-cel-vvedennogo-putinom-voennogo-polojeniya-nazvali-v-mide-ukrainy.html

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Російський диктатор володимир путін сьогодні, 19 жовтня заявив про рішення запровадити на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України «воєнний стан».

У МЗС України такі дії російської влади вважають початком нового етапу терору на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

Оголошення так званого «воєнного стану» з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій, — наголошують у відомстві.

У МЗС додають, що відповідний указ путіна є нікчемним — він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти.

Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців, — наголошують у відомстві. — Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

У МЗС закликають міжнародних партнерів України рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом так званого «воєнного стану» позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також незаконні плани окупантів легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію.