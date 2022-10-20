Зеленский ввел санкции против жены александра лукашенко. Фото: AFP

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Санкції проти білорусі запровадив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави 20 жовтня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції, до списку яких потрапила низка фізичних та юридичних осіб. Зокрема, під санкціями опинилася дружина білоруського диктатора олександра лукашенка галина лукашенко. Вона є матір’ю його старших дітей віктора та дмитра. При цьому разом подружжя не живе вже багато років. Про санкції повідомляється в указі Зеленського, який опублікований на сайті президента.

Також санкції запроваджені проти прес-секретаря лукашенка наталії ейсмонт, голови ради республіки наталії кочанової, генерального прокурора андрія шведа, голова кдб івана тертеля, очільника слідчого комітету дмитра гори, міністра внутрішніх справ івана курби. Також у списку значиться низка білоруських силовиків і олігархів, яких пов’язують із лукашенком.

Загалом обмеження запроваджені проти 2 тис. 507 фізичних осіб та 1 тис. 374 компаній. Під санкціями, зокрема, перебуватимуть міністерство оборони білорусі, Мозирський нафтопереробний завод, компанії «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина».

Санкції передбачають заборону на в’їзд, арешт активів та інші обмеження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти близького оточення президента російської федерації володимира путіна.