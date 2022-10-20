Зеленский впервые прокомментировал взрыв на Крымском мостуhttps://racurs.ua/n175974-zelenskiy-vpervye-prokommentiroval-vzryv-na-krymskom-mostu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вперше прокоментував вибух на мосту через, який росія проклала через Керченську протоку до окупованого Криму.
Глава держави відкинув звинувачення росії, що вибух на Керченському мосту 8 жовтня організували українські спецслужби. Про це він заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.
Ми цього точно не замовляли, наскільки я знаю, — зазначив президент.
На думку Зеленського, цей вибух міг стати результатом внутрішньої боротьби між російськими спецслужбами та військовими країни-агресора.
Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним, — додав він.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після цього залізничну колію, яка прокладена через міст, охопила масштабна пожежа — загорілися цистерни з паливом. Також вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки.
В Офісі президента України припустили, що вибух на мосту — результат конфлікту між російською фсб та міноборони рф.
Американське видання The Washington Post написало, що до вибуху причетні українські спецслужби. А російська влада заявила про якийсь теракт та також звинуватила у цьому спеців з України.
Джерело: CTV News