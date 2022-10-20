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Володимир Зеленський вперше прокоментував вибух на Кримському мосту. Фото:

Зеленський вперше прокоментував вибух на Кримському мосту

20 жов 2022, 19:51
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Володимир Зеленський, президент України, вперше прокоментував вибух на мосту через, який росія проклала через Керченську протоку до окупованого Криму.





Глава держави відкинув звинувачення росії, що вибух на Керченському мосту 8 жовтня організували українські спецслужби. Про це він заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Ми цього точно не замовляли, наскільки я знаю, — зазначив президент.

На думку Зеленського, цей вибух міг стати результатом внутрішньої боротьби між російськими спецслужбами та військовими країни-агресора.

Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним, — додав він.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після цього залізничну колію, яка прокладена через міст, охопила масштабна пожежа — загорілися цистерни з паливом. Також вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки.

В Офісі президента України припустили, що вибух на мосту — результат конфлікту між російською фсб та міноборони рф.

Американське видання The Washington Post написало, що до вибуху причетні українські спецслужби. А російська влада заявила про якийсь теракт та також звинуватила у цьому спеців з України.

Джерело: CTV News

Джерело: Ракурс


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