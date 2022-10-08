Кримський міст горить після вибуху. Фото:

https://racurs.ua/ua/n175572-ruynuvannya-krymskogo-mostu-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.html

Ракурс

Кримський міст до та після вибуху показали на знімках, які зробив супутник.

На одному з кадрів можна побачити, як виглядав міст до вибуху в п’ятницю, 7 жовтня. Друге фото дає змогу оцінити руйнування важливого для російського президента путіна об'єкта, який вибухнув сьогодні, 8 жовтня. Фото опублікував сервіс PlanetScope у Twitter.

На цій парі знімків Planet Scope, зроблених з різницею всього в один день 7 і 8 жовтня 2022 року, показаний пошкоджений міст через Керченську протоку після сьогоднішнього великого вибуху. Це єдиний міст, що з'єднує Кримський півострів з материковою частиною росії, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після цього залізничну колію, яка прокладена через міст, охопила масштабна пожежа — загорілися цистерни з паливом. Також вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки.

Після цієї події російські силовики заявили, що вибух відбувся через те, що на мосту здетонувала вантажівка з вибухівкою. Навіть знайшли якогось підозрюваного.

В Офісі президента України висловили припущення, що вибух стався через протистояння російської фсб із міноборони рф. Однак The Washington Post із посиланням на джерело в українському уряді написало, що за вибухом стоять українські спецслужби.

У кремлі спочатку навіть не взялися прогнозувати строків повного відновлення мосту, але ввечері 8 жовтня все ж насмілилися відновити рух автомобілів по єдиній вцілілій смузі.