Владимир Зеленский ввел санкции против артистов из рф. Фото: riasv.ru

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Санкції проти артистів, які підтримали війну росії проти України, запровадила Україна.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести санкції проти артистів, які підтримали російську агресію або вирішили мовчати. Обмеження будуть діяти протягом п’яти або 10 років й передбачають блокування активів, заборону торгових операцій, виведення капіталу з України. Також анулюються ліцензії та дозволи, забороняється участь у приватизації та оренді й придбанні земельних ділянок. Крім того, осіб, які потрапили під санкції, позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак. Санкції 20 жовтня в дію ввів президент Володимир Зеленський, відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Під санкції потрапили росіяни Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Володимир Машков, Олег Газманов, Сергій Безруков, Марат Башаров, Микола Басков, Олександр Сєров, Стас Михайлов, Лев Лещенко, Надія Бабкіна, Михайло Боярський, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі Ольга Бузова та Гарік Харламов.

Також у санкційному списку є й українці. Це Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти дружини білоруського диктатора олександра лукашенка галини лукашенко, міністра оборони віктора хреніна, генпрокурора андрія шведа та інших представників силових відомств.