Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрела Запорожья, фото: «Оперативный ВСУ»

В Запорожье российская ракета ударила по пятиэтажке (ФОТО)

21 окт 2022, 10:44
999

Рашисти сьогодні, 21 жовтня, знову завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області.





В результаті ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За інформацією місцевих ЗМІ, російська ракета вдарила по житловій п’ятиповерхівці, в результаті чого було пошкоджено газову систему — сталося загоряння.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі зазначає, що місто атакували ракетами С-300.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються, — зазначив Старух.

Також рашисти влучили у школу в одному з районів Запоріжжя — у будівлі пошкоджено дах та вибито шибки.

Крім того, були влучання в об'єкти інфраструктури та на відкриті території.

Старух наголошує, що по території міста можуть бути розкидані частини боєприпасів. «Вони небезпечні. Не можна підходити близько та чіпати їх. У рази виявлення викликайте рятувальників», — наголошує він.

Зберігається ймовірність повторних атак, тож очільник ОВА закликає не нехтувати правилами безпеки.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, фото: «Оперативний ЗСУ»

Наслідки обстрілу Запоріжжя, фото: Олександр Старух

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров