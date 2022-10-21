На Днепропетровщине впервые за долгое время ночь прошла спокойно, фото: «Вісті Придніпров’я»

https://racurs.ua/n175982-vpervye-za-tri-mesyaca-na-dnepropetrovschine-noch-proshla-spokoyno.html

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У Дніпропетровській області вперше за понад три місяці ніч минула без сирен та ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 21 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ніч без сирен та атак. Перша за 3,5 місяці, — зазначив Резніченко.

Водночас він закликає жителів не розслаблятися.

Маємо справу з терористами. Звучить сигнал тривоги — укривайтеся у безпечних місцях, — наголошує чиновник.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Херсонщині окупанти підготували евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів, а також готують до евакуації «банківські установи».