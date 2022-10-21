Наслідки обстрілу Запоріжжя, фото: «Оперативний ЗСУ»

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 21 жовтня, знову завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області.

В результаті ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За інформацією місцевих ЗМІ, російська ракета вдарила по житловій п’ятиповерхівці, в результаті чого було пошкоджено газову систему — сталося загоряння.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі зазначає, що місто атакували ракетами С-300.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються, — зазначив Старух.

Також рашисти влучили у школу в одному з районів Запоріжжя — у будівлі пошкоджено дах та вибито шибки.

Крім того, були влучання в об'єкти інфраструктури та на відкриті території.

Старух наголошує, що по території міста можуть бути розкидані частини боєприпасів. «Вони небезпечні. Не можна підходити близько та чіпати їх. У рази виявлення викликайте рятувальників», — наголошує він.

Зберігається ймовірність повторних атак, тож очільник ОВА закликає не нехтувати правилами безпеки.