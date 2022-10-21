В Херсоне в результате удара ВСУ по переправе рашистов погиб российский пропагандист

Российский пропагандист Олег Клоков погиб в Херсоне, фото: Денис Казанский

https://racurs.ua/n175986-v-hersone-v-rezultate-udara-vsu-po-pereprave-rashistov-pogib-rossiyskiy-propagandist.html

Ракурс

ЗСУ ввечері 20 жовтня завдали удару по переправі, облаштованій рашистами поруч із зруйнованим Антонівським мостом в окупованому Херсоні.

В результаті, зокрема, загинув російський пропагандист Олег Клоков, який на початку жовтня «за покликом серця» приїхав до Херсона, щоб допомогти окупантам створювати пропагандистський телеканал «Таврія». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше Клоков працював на російському «Першому каналі», а також телеканалах «Москва 24» та Russia Today.

Рашисти стверджують, що в результаті обстрілу переправи ввечері 20 жовтня також загинули «оператор телерадіокомпанії «Таврія», а також кореспондент та журналістка.

Обстріл переправи було здійснено близько 23.00 — у цей час в окупованому Херсоні вже діє запроваджена рашистами комендантська година.