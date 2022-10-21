Рашисты дважды за утро обстреляли Харьков

россия снова нанесла ракетный удар по Харькову, фото: «Всім»

https://racurs.ua/n175987-rashisty-dvajdy-za-utro-obstrelyali-harkov.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, двічі за ранок обстріляли Харків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Перший обстріл відбувся близько 8.00. Тоді були зафіксовані «прильоти» по одному з підприємств Харкова — ворог влучив в адміністративно-виробничу будівлю.

Обстріл здійснювався ракетами С-300, тоді постраждали шестеро осіб.

Згодом, близько 10.30, рашисти знову обстріли місто.

Знову б’ють по Київському району. Попередньо — без руйнувань, жертв та постраждалих, — зазначив Терехов.

Нагадаємо, рашисти ракетами С-300 сьогодні вранці також обстріляли Запоріжжя. Одна з ракет влучила у житлову п’ятиповерхівку.