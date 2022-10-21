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Ракурс
росія знову завдала ракетного удару по Харкову, фото: «Всім»

Рашисти двічі за ранок обстріляли Харків (ВІДЕО)

21 жов 2022, 11:48
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Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, двічі за ранок обстріляли Харків.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Перший обстріл відбувся близько 8.00. Тоді були зафіксовані «прильоти» по одному з підприємств Харкова — ворог влучив в адміністративно-виробничу будівлю.

Обстріл здійснювався ракетами С-300, тоді постраждали шестеро осіб.

Згодом, близько 10.30, рашисти знову обстріли місто.

Знову б’ють по Київському району. Попередньо — без руйнувань, жертв та постраждалих, — зазначив Терехов.

Нагадаємо, рашисти ракетами С-300 сьогодні вранці також обстріляли Запоріжжя. Одна з ракет влучила у житлову п’ятиповерхівку.

Джерело: Ракурс


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