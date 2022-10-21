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Ракурс
В Украине ввели ограничения на поставку электроэнергии, фото: «Укрэнерго»

В Киеве и четырех областях «Укрэнерго» ограничило энергоснабжение

21 окт 2022, 12:07
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НЕК «Укренерго» через швидке збільшення рівня споживання електроенергії у Києві та центральних областях України запровадило обмеження споживання у цих регіонах.





Про це сьогодні, 21 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Обмеження введені в таких регіонах:

  • місті Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області.

Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії, — наголошують у компанії. — Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Зазначається, що такі обмеження диспетчери «Укренерго» запроваджують, якщо бачать зростання споживання, а можливості в найближчий час доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування немає.

Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це, — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


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