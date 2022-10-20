Европа привезет украинцам генераторы и оборудование для ГТС, чтобы пережить зиму

https://racurs.ua/n175965-evropa-privezet-ukraincam-generatory-i-oborudovanie-dlya-gts-chtoby-perejit-zimu.html

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Міжнародні партнери найближчим часом передадуть Україні енергетичне обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів рф по системах життєзабезпечення.

Як повідомили в МЗС, уже вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі, які розпочнуться з наступного тижня.

Загалом українські дипломати звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій і приватних компаній із запитом на постачання генераторів і комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.

Завдяки оперативній роботі дипломатів уже вдалося домовитися про перші постачання з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

Перші із близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня, — цитує прес-служба МЗС міністра закордонних справ Дмитра Кулеба.

Україна надіслала офіційні звернення щодо постачання енергетичного обладнання до таких міжнародних організацій та компаній, як ENEDIS, EDF, SER, Electriciens Sans Frontiers, Total Energies, Energy Electrabel, SPUE S.A., CIDCA, RARS, MSB, AIDA, USAID, UKAID, CIDA, ISRAID.