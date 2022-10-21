У Києві та чотирьох областях «Укренерго» обмежило енергопостачання

У Києві та чотирьох областях «Укренерго» обмежило енергопостачанняhttps://racurs.ua/ua/n175988-u-kyievi-ta-chotyroh-oblastyah-ukrenergo-obmejylo-energopostachannya.htmlРакурс
НЕК «Укренерго» через швидке збільшення рівня споживання електроенергії у Києві та центральних областях України запровадило обмеження споживання у цих регіонах.
Про це сьогодні, 21 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.
Обмеження введені в таких регіонах:
- місті Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області.
Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії, — наголошують у компанії. — Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
Зазначається, що такі обмеження диспетчери «Укренерго» запроваджують, якщо бачать зростання споживання, а можливості в найближчий час доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування немає.
Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це, — наголошують у компанії.