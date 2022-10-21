У Києві та чотирьох областях «Укренерго» обмежило енергопостачання

В Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії, фото: «Укренерго»

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НЕК «Укренерго» через швидке збільшення рівня споживання електроенергії у Києві та центральних областях України запровадило обмеження споживання у цих регіонах.

Про це сьогодні, 21 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Обмеження введені в таких регіонах:

місті Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області.

Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії, — наголошують у компанії. — Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Зазначається, що такі обмеження диспетчери «Укренерго» запроваджують, якщо бачать зростання споживання, а можливості в найближчий час доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування немає.