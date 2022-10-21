Украина получила немецкую современную РЛС, умеющую обнаруживать крылатые ракеты и сопровождать до 1,5 тыс. целей

https://racurs.ua/n175998-ukraina-poluchila-nemeckuu-rls-umeuschuu-obnarujivat-krylatye-rakety-i-soprovojdat-do-1-5-tys.html

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Німецька компанія Hensoldt передала Україні першу багатофункціональну радіолокаці́йну станцію TRML-4D.

Про це йдеться в офіційному звіті компанії, повідомляє «Мілітарний».

Компанія в рекордно короткий термін має поставити свої чотири РЛС для ЗРК IRIS-T SLM компанії Diehl Defence. РЛС TRML-4D компанії Hensoldt є основним засобом виявлення батареї IRIS-T SLM.

До складу батареї також входять кілька самохідних пускових установок та центр керування вогнем. РЛС TRML-4D. Німеччина. Фото: Hensoldt

Передача РЛС відбувається у рамках отриманого від Diehl Defense замовлення на суму, що обчислюється двозначним числом у мільйонах євро.

Розроблена у 2018 році, TRML-4D — це мобільна багатофункціональна РЛС середньої дальності C-діапазону.

Німецька РЛС дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, в т.ч., малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети. РЛС TRML-4D від Hensoldt

У TRML-4D використовується активна фазована антенна решітка (АФАР) з електронним скануванням на основі приймально-передаючих модулів з нітриду галію (GaN). АФАР забезпечує цифрове формування багатопроменевої діаграми спрямованості.

Станція дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1,5 тис. різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення — 30 км.

Літаки винищувальної авіації можуть супроводжуватися на відстані до 150 км, надзвукові ракети — на відстані до 60 км. РЛС оснащена системами розпізнавання «свій-чужий», виявлення та придушення перешкод.

TRML-4D розміщена на шасі з колісною формулою 8×8, може транспортуватися літаками A400M та C-130.