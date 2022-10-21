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Родились в рубашке — российская ракета упала рядом с авто патрульных Запорожья

Родились в рубашке — российская ракета упала рядом с авто патрульных Запорожья (ФОТО)

21 окт 2022, 17:01
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Під час ранкового обстрілу Запоріжжя російська ракета впала неподалік поліцейського авто. Четверо правоохоронців отримали поранення.





Про це розповів у Фейсбук 21 жовтня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він розповів, що «подарунок» від рашистів вибухнув поблизу службового авто запорізьких патрульних. Вони саме завершували свою зміну. Російська ракета С-300 розірвалася поблизу машини.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобіль та травмувало патрульних. На щастя, всі залишилися живі, хоч і зазнали різних травм.

Наразі патрульним надається вся необхідна допомога.

Источник: Ракурс


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