Глава Пентагона позвонил шойгу и Резникову

https://racurs.ua/n176000-glava-pentagona-pozvonil-shoygu-i-reznikovu.html

Ракурс

Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня поспілкувався телефоном з російським колегою шойгу. У прес-релізі Пентагону сказано, що Остін підкреслив важливість підтримки зв’язку з рф в умовах війни.

Востаннє про розмову Шойгу та Остіна повідомлялося 13 травня.

Також американський міністр поговорив з Олексієм Резніковим на тему військової допомоги Україні. Голова Пентагону заявив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії, а також забезпечувати здатність ЗСУ захищати українську землю в майбутньому.