Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Глава Пентагона позвонил шойгу и Резникову

Глава Пентагона позвонил шойгу и Резникову

21 окт 2022, 17:18
999

Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня поспілкувався телефоном з російським колегою шойгу. У прес-релізі Пентагону сказано, що Остін підкреслив важливість підтримки зв’язку з рф в умовах війни.





Востаннє про розмову Шойгу та Остіна повідомлялося 13 травня.

Також американський міністр поговорив з Олексієм Резніковим на тему військової допомоги Україні. Голова Пентагону заявив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії, а також забезпечувати здатність ЗСУ захищати українську землю в майбутньому.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров