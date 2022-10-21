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Ракурс
Глава Пентагона подзвонив шойгу і Резнікову

Глава Пентагона подзвонив шойгу і Резнікову

21 жов 2022, 17:18
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Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня поспілкувався телефоном з російським колегою шойгу. У прес-релізі Пентагону сказано, що Остін підкреслив важливість підтримки зв’язку з рф в умовах війни.





Востаннє про розмову Шойгу та Остіна повідомлялося 13 травня.

Також американський міністр поговорив з Олексієм Резніковим на тему військової допомоги Україні. Голова Пентагону заявив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії, а також забезпечувати здатність ЗСУ захищати українську землю в майбутньому.

Джерело: Ракурс


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