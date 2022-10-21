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ЕС планирует выплачивать Украине 1,5 млрд евро в месяц
ЕС планирует выплачивать Украине 1,5 млрд евро в месяцhttps://racurs.ua/n176003-es-planiruet-vyplachivat-ukraine-1-5-mlrd-evro-v-mesyac.htmlРакурс
У 2023 році Україна отримає 18 млрд євро допомоги від Європейського Союзу.
Про це 21 жовтня заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3−4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. І ці 3−4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом, нашими американськими друзями, і фінансовими інститутами. Тому дискусія зосереджувалася на сумі 1,5 млрд євро на місяць для України, яка фінансуватиметься Євросоюзом, — заявила президентка Єврокомісії.
Вона уточнила, що для України дуже важливо мати передбачуваний і стабільний потік доходів.
Фон дер Ляйєн зробила таку заяву після саміту ЄС. Міністри фінансів ЄС мають наразі розробити механізм для виконання цього рішення.
За словами фон дер Ляйєн, з початку війни ЄС та держави-члени підтримали Україну загалом на 19 млрд євро. До кінця року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро.
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