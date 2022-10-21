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Ракурс
ЄС планує виплачувати Україні 1,5 млрд євро на місяць

ЄС планує виплачувати Україні 1,5 млрд євро на місяць

21 жов 2022, 18:10
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У 2023 році Україна отримає 18 млрд євро допомоги від Європейського Союзу.





Про це 21 жовтня заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3−4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. І ці 3−4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом, нашими американськими друзями, і фінансовими інститутами. Тому дискусія зосереджувалася на сумі 1,5 млрд євро на місяць для України, яка фінансуватиметься Євросоюзом, — заявила президентка Єврокомісії.

Вона уточнила, що для України дуже важливо мати передбачуваний і стабільний потік доходів.

Фон дер Ляйєн зробила таку заяву після саміту ЄС. Міністри фінансів ЄС мають наразі розробити механізм для виконання цього рішення.

За словами фон дер Ляйєн, з початку війни ЄС та держави-члени підтримали Україну загалом на 19 млрд євро. До кінця року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро.

Джерело: Ракурс


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