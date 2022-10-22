Чтобы прикрыть отступление с юга, россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW

https://racurs.ua/n176019-chtoby-prikryt-otstuplenie-s-uga-rossiyane-hotyat-vzorvat-dambu-kahovskoy-ges-i-obvinit-v-etom.html

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що російські окупанти спробують підірвати греблю Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб прикрити відступ і створити буферну зону в Херсонській області.

Україна не має жодного матеріального інтересу в підриві дамби, яка може затопити 80 українських міст, змусити до переміщення сотні тисяч людей, і пошкодити й без того проблемне електропостачання. Проте росія має всі підстави намагатися прикрити свої сили, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку українським військам потрібно буде перетнути, щоб продовжити контрнаступ, — йдеться у звіті Інституту 22 жовтня.

Аналітики підтверджують, що розпочалося виведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські війська, ймовірно, мають намір продовжити виведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть постати перед труднощами при виведенні військ, якщо українські війська вирішать атакувати.

Російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи віддав президент росії путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до колапсу, який раніше прогнозував ISW.

Тому російські війська, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати себе вглиб Херсонської області.

За оцінкою інституту окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби. Проте Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст і змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і без того проблемному електропостачанню в Україні.

росія, однак, має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм силам, що відступають. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння щодо водопостачання Криму, є абсурдними.

Також аналітики заявляють, що президент рф створює умови для продовження росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї.