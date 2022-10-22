В Херсоне часть АЗС и аптек отказывается принимать рубли – требуют только гривны

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Окупанти та колаборанти перевзуваються на ходу під тиском наступу ЗСУ. У Херсоні, звідки зараз російські окупанти почали евакуацію, низка компаній відмовляється приймати рублі — на заправках та в аптеках вже вимагають в громадян оплати лише у гривнях.

Як пояснили працівники однієї із заправок пропагандистам з російського ТГ-каналу, така вимога надійшла до них від начальства.

Сам начальник заправки теж не зміг пояснити, чому було прийнято таке рішення, і своєю чергою повідомив, що розпорядження надійшло йому від його керівництва.

Доторгуйте, каже, роздаємо людям зарплату в гривнях, виставляємо охорону, закриваємося, чекаємо на подальші розпорядження, — розповів начальник заправки.

Крім АЗС, рублі масово відмовляються приймати і в аптеках. Як розповіли місцеві жителі, російську валюту ще й не хочуть міняти, а курс, яким обмінюють українську гривню на ринку, зріс у співвідношенні 1 до 2.

Тим часом проблеми в місті виникають не тільки з оплатою в рублях, а й з бензином — низка АЗС зовсім закривається через брак палива.

Тим часом увечері 22 жовтня, за даними експертної групи NetBlocks, яка відстежує роботу інтернету в різних країнах, в окупованому Херсоні майже повністю зник інтернет. Сьогодні російська окупаційна адміністрація вимагала від мешканців «негайно залишити місто» через наступ ЗСУ.