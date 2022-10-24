Подрыв дамбы Каховской ГЭС не остановит контрнаступление ВСУ. Фото:

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Підрив дамби Каховської гідроелектростанції лише ненадовго сповільнить контрнаступ українських військових.

Однак цей теракт може залишити без води територію окупованого Криму та Запорізьку атомну електростанцію. Зараз дамба замінована частково, а в разі підриву буде затоплений лівий берег Херсонської області. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов 24 жовтня заявив в інтервʼю «Українській правді».

Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, у Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити, — пояснив начальник воєнної розвідки.

Також такі дії агресора знищать змогу існування ЗАЕС, бо саме цей атомний об'єкт нерозривно повʼязаний із Каховською ГЕС.

Контрнаступ Збройних сил України пари такому розвитку подій сповільниться приблизно на два тижні, але й росіяни змушені будуть відступити прямо до Криму.

Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні, — упевнений Буданов.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка повідомила, що окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС, зараз вони мінують шлюзи та опори. Зокрема, у жовтні росіяни встановили на дамбі два військові тентовані «КамАЗи» без водіїв.

Джерело: «Українська правда»