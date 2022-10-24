Силы обороны Украины выбили оккупантов из более 90 населенных пунктов на Херсонщине. Фото: ОПУ

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Збройні сили України продовжують день за днем вибивати росіян з окупованих територій.

Станом на понеділок, 24 жовтня, від ворога звільнили вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. В цих селах мешкають понад 12 тис. осіб. Там вже реалізуються комплекси стабілізаційних заходів. Про це повідомило оперативне командування «Південь» у Facebook.

Тим часом телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз» опублікувала новий сюжет про українських захисників. У ньому розповідається про 59-ту окрему мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, яка знаходиться в районі інтенсивних бойових дій. Саме ця бригада обороняла Херсон на початку широкомасштабного російського вторгнення. Зараз бійці цього підрозділу йдуть звільняти обласний центр.

А Генеральний штаб ЗСУ 24 жовтня опублікував звернення до російських окупантів. Солдатам рф запропонували поставити собі питання, за що вони воюють. Українські військові наголосили, що Україна ніколи не загрожувала росії.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що з Херсона вже виїхала значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у порожні помешкання. Ворог готує місто до вуличних боїв.

А керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що загарбники з росії лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді ж завозять до міста нові військові підрозділи та готуються до оборони.